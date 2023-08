Incidente a Imola oggi: investito da un’auto pirata, muore a 55 anni

Imola, 2 agosto 2023 – La tragedia della notte porta con sè una vittima di 55 anni. Ivan Balducci è stato investito in Pedagna, travolto da un furgoncino che poi si è dato alla fuga. Il conducente però, poco dopo, si è costituito in commissariato, raccontando quanto successo.

La tragedia intorno a mezzanotte in via Montericco, nel tratto fra via Suore e via Battisti.

Secondo le prime ricostruzioni, la vittima stava camminando a piedi sul lato destro della strada, quando sarebbe stato urtato dallo specchietto di un Volkswagen Caddy che stava sopraggiungendo. Il 55 enne, a quel punto sarebbe stato proiettato nel fosso, dove è stato trovato senza vita.

Alla guida del furgoncino un 27enne imolese, che in un primo momento non si sarebbe fermato, per poi costituirsi in nottata al commissariato di polizia.

Il ragazzo è ora denunciato per omicidio stradale e omissione di soccorso con fuga