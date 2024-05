Incidente in A14, chilometri di coda

Lunghe code e disagi nel pomeriggio di ieri per un tamponamento a catena nella A14 nel tratto compreso tra le uscite di Faenza e Imola, direzione nord. Non ci sarebbero feriti gravi. Il traffico, che ha raggiunto code di sette chilometri, è nato dopo un maxi tamponamento avvenuto al chilometro 53 poco dopo le 15 che ha visto coinvolti due mezzi pesanti e tre autovetture. Sul luogo dell’incidente sono intevenuti i vigili del fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia stradale e il personale della direzione del terzo tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia. Lo scontro ha causato delle ripercussioni anche sulla D14, la diramazione per Ravenna, dove si è raggiunto un chilometro di coda tra Ravenna e il bivio con l’autostrada A14. Il traffico ha transitato per alcune ore su una corsia, per poi riprendere normalmente la circolazione.