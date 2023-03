Incontro sui pericoli dei social network

L’Istituto Comprensivo di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado di Borgo Tossignano, in collaborazione con il gruppo cooperativo Solco Civitas ed Officina Immaginata, organizza per il 31 marzo l’incontro ‘Per stare e orientarsi nella rete’. Una parentesi di approfondimento rivolta a genitori ed insegnanti per analizzare la relazione tra i giovani e le tecnologie digitali. Sotto la lente di ingrandimento, di un appuntamento fissato in agenda per le ore 20 presso la sala polivalente del paese, finiscono soprattutto i social network ed i videogiochi. Un’iniziativa, patrocinata dai quattro municipi della vallata del Santerno, che prevede gli interventi della dirigente scolastica Marilisa Ficara, del pedagogista Francesco Ragazzini e della collega Alessia Piserchia, della psicologa Maddalena Tarantino e dell’educatore Daniele Fabbri.

m. g.