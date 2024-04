Installate in stazione . Attese ai binari più comode. Sono arrivate le panchine

Lunga o corta che sia, almeno sarà più confortevole l’attesa dei treni in partenza da Castel San Pietro. Nelle scorse settimane, infatti, Rete Ferroviaria Italiana ha provveduto a installare due panchine di ferro nella banchina posizionata tra il binario due e tre, rispondendo a una richiesta che si era ormai fatta pressante in città, e che era finita negli anni sia sui banchi del consiglio comunale che su quelli del consiglio regionale.

A presentare un’interpellanza in consiglio comunale fu Giovanni Bottiglieri, consigliere di Prima Castello ed ora in quota Fratelli d’Italia, per la prima volta più di un anno fa. La domanda di Bottiglieri, che a sua volta si faceva portavoce di "molti viaggiatori castellani, pendolari e studenti, che spesso sono costretti a stare in piedi per decine e decine di minuti in attesa del loro treno", era sostanzialmente rimasta inevasa, portandolo a presentare nell’autunno del 2023 una nuova interpellanza. "Considerato che dalle precedenti interpellanze sono passati mesi – scriveva Bottiglieri –, e che tutt’ora sono stati installati cestini e posacenere ma non permane una mancanza totale di sedute sulla banchina dei binari 2 e 3, siamo a chiedere aggiornamenti sulla questione e a chiedere di interpellare nel caso gli enti competenti per arrivare ad una risoluzione della problematica".

All’appello di Bottiglieri, che lamentava anche come "questo problema colpisca in particolare le persone più anziane", e al quale seguiva anche un’interpellanza in Regione da parte della consigliera di Fratelli d’Italia Marta Evangelisti, il Comune aveva risposto allineandosi al consigliere sull’opportunità della richiesta, e a sua volta aveva scritto una lettera proprio a Rfi, protocollata all’inizio di novembre dell’anno passato, richiedendo sia l’installazione di panchine sulla banchina in questione, sia le tempistiche dell’intervento. Ebbene, a cavallo dell’arrivo della primavera, e dunque nelle passate settimane, è arrivata la buona notizia per i viaggiatori castellani. Due panchine di metallo sono state installate, appaiate, nella banchina tra binario 2 e 3. "Ci sarebbe la necessità di ulteriori sedute – chiosa in conclusione Bottiglieri -, ma è importante che Rfi abbia ascoltato ed accolto un appello che noi abbiamo portato all’attenzione del Comune, ma che arriva direttamente dalla cittadinanza".

Claudio Bolognesi