Jade e l’inno d’Italia all’Autodromo: "È stata un’esperienza incredibile"

Continua il momento d’oro della rocker imolese Giada Maragno, in arte Jade. E dopo la soddisfazione di aver cantato l’inno d’Italia sul rettilineo di partenza dell’autodromo Enzo e Dino Ferrari durante l’epilogo della recente ‘6 Ore di Imola’, per la Maragno è pronta un’estate da protagonista in Francia. Già, perché Jade è una stella in terra transalpina dopo il boom nell’edizione d’oltralpe del talent show ‘The Voice’ e il successo delle 26 date del tour ‘500 Voix pour Queen. La tournee des 500 choristes’ prodotto dal suo pigmalione David Hardit. Il futuro? La tournée estiva ‘The Voice – La plus belle voix’.

"Continuo a raccogliere grandi soddisfazioni lungo quel ponte professionale che collega l’Italia alla Francia – racconta l’artista romagnola –. L’esperienza in circuito di qualche giorno fa è stata incredibile. Una grande emozione esibirsi tra le mura di casa, a maggior ragione in un contesto motoristico di caratura internazionale". Un altro mattoncino portato alla causa per fortificare una carriera in costante ascesa: "Manca sempre meno al via della serie di concerti di ‘The Voice’ che mi porteranno nelle più importanti arene francesi – continua Jade –. Sono stata selezionata dopo i consensi raccolti nelle date invernali dello spettacolo di tributo ai Queen (che proseguirà con alcuni appuntamenti estivi tra cui spicca quello del 9 giugno al Palais Nikaia di Nizza, ndr). Mi esibirò insieme a tanti altri ex protagonisti del talent show e ai finalisti dell’edizione 2024".

Non solo. "Il 5 giugno salirò sul palco dell’Olympia di Parigi, location che ha ospitato autentici giganti delle sette note, come special guest del concerto di Aurélien Vivos che ha vinto The Voice lo scorso anno. Insieme canteremo ‘Barcelona’, una hit portata al successo da Freddie Mercury e Monserrat Caballé – svela la Maragno –. Ma nei mesi scorsi ho lavorato anche in studio di registrazione con Roby Facchinetti dei Pooh per un progetto top secret che decollerà in autunno. Il rock? Non è mai semplice per una donna affermarsi nella specialità ma inizio a raccogliere i frutti di tanti anni di sacrifici". Con le idee chiare per il futuro: "Il sogno si chiama Festival di Sanremo. Sarebbe la ciliegina sulla torta ora che ho trovato la mia vera identità artistica – anticipa Jade –. Adesso, però, voglio consolidare la quota di gradimento della mia voce e della mia arte in giro per l’Italia e oltre confine".