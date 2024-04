Junior Corticella e Trebbo, due successi per la salvezza

Grandi emozioni nella terzultima giornata di campionato del girone C di Promozione. Con l’Osteria Grande di Vito Melotti che si è aggiudicata la vittoria in campionato, e il conseguente primo approdo della sua storia in Eccellenza, con ben cinque giornate di anticipo, e con Fossolo e Anzolavino che si sono purtroppo presentate a questo turno già retrocesse, tutti gli occhi erano puntati sulla zona salvezza. L’impresa di giornata l’ha centrata il Trebbo di Alessandro Valtorta che, affamatissimo di punti salvezza, ha espugnato 2-1 il terreno di gioco della vincitrice Osteria Grande. Importante successo anche per lo Junior Corticella di Fabrice Cavina che, grazie al successo interno per 2-0 contro il Fossolo di Leopoldo Santaniello, è uscito momentaneamente fuori dalla zona playout in attesa delle ultime due giornate. La salvezza l’ha ormai blindata anche l’Msp di Giuseppe Brunetti che, grazie al successo per 3-2 in casa dell’Atletico Castenaso, è salito a quota 41 blindando ormai definitivamente la permanenza in categoria. Restando nella parte sinistra della classifica, il Felsina di Riccardo Regno ha espugnato di misura il terreno di gioco dei ferraresi del Consansolo. Brutta sconfitta interna, infine, per il già retrocesso Anzolavino che, tra le mura amiche, è caduto 7-0 contro lo Sparta Castel Bolognese.