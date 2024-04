La Bcc sostiene le imprese. Ecco 10 milioni in aiuto

Dieci milioni di euro per finanziamenti agevolati. A tanto ammonta il plafond costituto da La Bcc ravennate forlivese imolese a "ulteriore sostegno" delle imprese commerciali, turistiche e dei servizi. L’importo massimo finanziabile è di 50mila euro per una durata massima di 60 mesi. Le caratteristiche del finanziamento sono riservate a tutte le imprese, nuovi clienti Bcc, associate a Confartigianato Imprese Bologna Metropolitana.

"La Bcc conferma la propria attenzione alle imprese meno dimensionate, che più soffrono le importanti tensioni economiche del momento e rafforza in questo modo la collaborazione con l’associazione nel favorire l’accesso a idonee risorse finanziarie", è il commento del direttore generale della Bcc ravennate forlivese e imolese, Gianluca Ceroni.

"Come Confartigianato apprezziamo molto lo spirito del Credito cooperativo ravennate forlivese e imolese – aggiunge Amilcare Renzi, segretario di Confartigianato Bologna Metropolitana – di essere vicino al mondo dell’artigianato, nella consapevolezza che l’impresa rappresenta una componente importante del tessuto sociale ed economico. La nostra associazione è protagonista nelle piccole comunità allo stesso modo come lo è il Credito cooperativo, e la sua lunga storia ce lo dimostra. Vogliamo unire le nostre forze per un progetto comune di valorizzazione del tessuto sociale del territorio, sostenendo le imprese dislocate nel circondario imolese".

Nelle parole dell’imolese Renzi, si apre una "rinnovata fase di sinergia perché entrambi siamo convinti del protagonismo della piccola comunità. L’obiettivo comune – conclude il segretario di Confartigianato Bologna Metropolitana – è di operare per far vivere i nostri borghi e i quartieri delle città, garantendo la presenza delle attività senza le quali molte realtà rischierebbero di spegnersi".

Per maggiori informazioni e per avviare la pratica di finanziamento si può contattare l’Ufficio credito di Confartigianato Bologna Metropolitana al numero verde 800.533060. In estrema sintesi, la forma tecnica della convenzione è un mutuo chirografario, mentre la finalità per le quali può essere ottenuto sono sia l’investimento che la liquidità. L’importo massimo finanziabile è invece di 50mila euro. La durata massima del finanziamento (a tasso fisso) è di 60 mesi.