La Befana scende dal municipio. Viaggio nei quartieri e nelle frazioni

Una tradizione che si rinnova. A Imola il periodo delle festività si conclude, come di consueto, con l’arrivo della befana in piazza Matteotti. L’appuntamento è per domani alle 15.30, quando prenderà il via l’attesissima discesa delle ‘vecchine’ del Cai - Club alpino italiano locale dalle finestre del palazzo comunale, un evento da sempre rappresentativo della rielaborazione cittadina della festività dell’Epifania. Tutti pronti a rivolgere lo sguardo verso l’alto per la discesa delle simpatiche befane. Nel frattempo, animerà la piazza una carovana di befane e spazzacamini che distribuiranno, insieme alle befane del Cai, le calze ricche di dolciumi ai bambini presenti, grazie alla collaborazione di Despar.

La Befana non si ferma soltanto in piazza Matteotti ma, accompagnata da aiutanti preziosi, farà il giro dei centri sociali della città dove sono organizzati diversi eventi per i più piccoli.

Si comincia già oggi a Sesto Imolese, dove l’associazione Palinsesto insieme a Ciclobrocchi e Festagri organizza un pomeriggio e serata di festa in compagnia della Ciclobefana che, dopo aver portato la tradizionale calza in giro per le case del paese, dà appuntamento alle 20 alla sala polivalente del Centro civico (via San Vitale, 126). A seguire, serata con tombola. Sempre a Sesto Imolese, il centro sociale Tarozzi (via Balducci, 6), organizza per domani una pescata al lago Tarabina Massari, con pranzo.

Si prosegue con numerose le befane impegnate, sempre domani, nei centri sociali della città. A Fabbrica, insieme alla distribuzione della calza verrà organizzata una lotteria a premi, a partire dalle 15. Il centro sociale di Sasso Morelli, in collaborazione con la parrocchia, organizza alle 15.30, lo spettacolo Peppe & Peppe e il libro della befana, a cura de l’Ambaradan teatro. Al termine, arrivo della befana e distribuzione delle calze.

Il centro sociale di Zolino organizza un pomeriggio all’insegna del divertimento. Alle 14.30 distribuzione della calza della befana a tutti i presenti, mentre, alle 15.30 si svolgerà uno spettacolo di burattini.

Al centro sociale La Stalla, spettacolo di burattini Spiderman e tutti i suoi amici, alle 15.30. Il centro sociale La Tozzona organizza dalle 16 uno spettacolo di ballo con Gamma club e di pattinaggio con Imola Roller. Al termine, in omaggio a tutti i bimbi e le bimbe presenti una calza della Befana con dolciumi e caramelle. Alle ore 19.30 invece, la bocciofila imolese propone la tradizionale ‘Tombola delle befane’.

E ancora, domenica 7, al centro sociale Campanella, dalle 15 è organizzato uno spettacolo di burattini con distribuzione di calze. Al centro sociale Giovannini, dalle 15.30, esibizione del coro natalizio. A seguire, buffet, lotteria e distribuzione di calze della befana per tutti i bambini. Infine, alla polisportiva Ponticelli c’è la ‘Befana della polisportiva’, con la proiezione del film ‘Clifford, il grande cane rosso’ alle 15; al termine, distribuzione dei doni della befana a tutti i bambini presenti.