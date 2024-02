La cantina Merlotta vince il premio ‘Territorio e Tradizione’

Ancora un successo di caratura internazionale per la cantina Merlotta di Imola.

Sabato scorso, nella splendida cornice del Re Noir di Legnano, l’azienda vitivinicola imolese, da più di sessant’anni punto fermo sullo scacchiere enologico del circondario, si è aggiudicata il premio ‘Territorio e Tradizione’ nel corso dell’edizione 2024 degli Italy Food Awards.

Le rigide degustazioni che si sono svolte, rigorosamente alla cieca e all’interno di un panel altamente qualificato, hanno sancito l’importante affermazione in un prestigioso concorso che ha avuto il patrocinio del Ministero delle Politiche Agricole.

"Un riconoscimento meritocratico, a testimonianza di come passione e professionalità sfocino in risultati prestigiosi e di vanto – hanno detto Marco e Fabio Minzolini alla guida della cantina Merlotta di Imola –. Ringraziamo la giuria per un premio che consacra lo storico legame tra la nostra produzione ed il territorio di riferimento".

m. g.