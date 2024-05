La consulta dei giovani debutta in Consiglio

A Dozza, qualche giorno fa, è stata convocata formalmente per la prima volta la Consulta dei Giovani. Il sodalizio composto da una decina di ragazzi si è ritrovato presso la sala del consiglio della sede municipale nel cuore del borgo dei muri dipinti. La seduta, a cui hanno assistito anche il sindaco Luca Albertazzi e l’assessora con delega ai giovani Sandra Esposito, ha rimarcato il forte senso civico di tutti i suoi componenti. Un’occasione utile, inoltre, per nominare il coordinatore Mattia Rebecchi e la sua vice Alessia Lanna. Un incoraggiante esempio, in chiave futura, di attivismo, impegno e partecipazione delle nuove generazioni all’attività pubblica e amministrativa del paese.