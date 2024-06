La corsa a sindaco. Da Castel San Pietro a Dozza e Medicina. I candidati ai seggi

Molti dei sindaci e dei candidati per diventarlo si sono recati già ieri ai seggi per votare. Non solo per le amministrative del proprio comune, ma anche per le europee. Così, in questa tornata elettorale su due giorni, la prima giornata si è svolta alle urne dalle 15 del pomeriggio alle 23. Nessun disagio da segnalare nei 128 seggi del circondario imolese.

A Castel San Pietro, il comune più grande ad andare al voto e l’unico che potrebbe avere il ballottaggio in caso domani, essendo superiore ai 15mila abitanti, al momento dello spoglio nessuno dei tre candidati ottenga il 50 per cento più uno dei voti dei cittadini (chi vincerà prendere il posto di Fausto Tinti, ndr). Sia Francesca Marchetti che Davide Mazzoni e Marco Gherardi hanno scelto la giornata di ieri per recarsi alle urne.

Hanno fatto lo stesso Luca Albertazzi e Luca Mainieri, sfidanti per ottenere il ruolo di primo cittadino nel comune di Dozza, quello che ha vissuto la campagna elettorale più accesa del circondario. Albertazzi cerca il terzo mandato. Per il bis invece ecco Gabriele Meluzzi a Fontanelice che sfida Vito Vecchio, Beatrice Poli a Casalfiumanese, contrapposta a Stefania Rovatti, Mauro Ghini rivale di Paolo Sartiani a Borgo Tossignano, Nicola Tassinari contrapposto a Maurizio Gasparri a Mordano, e Claudio Franceschi, sfidante di Laura Mingozzi e Marco Signorini a Castel Guelfo.

Tenterà il secondo mandato anche Matteo Montanari a Medicina, dove la sfida è più accesa con ben tre avversari, ovvero Rosario Guzzo, Emanuele Longhi e Michele Cattani.

