La Formula 1 in città anche nel 2025. Sarà la settima data del Mondiale: "Grande attrazione e visibilità"

Alla gara di quest’anno manca ancora più di un mese, ma è già tempo di pensare all’appuntamento del 2025. Nella speranza che non sia l’ultimo. La F1 ha svelato ieri il calendario del Mondiale relativo al prossimo anno. Imola confermata prima tappa europea: si correrà dal 16 al 18 maggio, settima data su un totale di 24.

Si tratta di una finestra analoga a quella di quest’anno, visto che il Circus è atteso in città dal 17 al 19 maggio. L’auspicio, come accennato all’inizio, è che quello con l’ex campione del mondo Lewis Hamilton al volante della Ferrari, nel 2025, non sia l’ultimo Gran premio di questa nuova era della Formula 1 a Imola, iniziata nel 2020.

Il contratto con Liberty Media scade infatti proprio il prossimo anno. Si lavora innanzitutto per recuperare, nel 2026, la gara saltata nel 2023 causa alluvione. E poi c’è il discorso del rinnovo pluriennale. Fino a qualche mese fa, sembrava ben avviata la trattativa (portata avanti da Aci su mandato del Governo) per un doppio prolungamento Imola-Monza per ulteriori cinque anni, con una nuova intesa in scadenza nel 2030 sulla base di 30 milioni di euro a gara. Negli ultimi tempi, l’Automobile Club d’Italia ha però dato la priorità al circuito brianzolo, che a sua volta ospiterà il Circus quest’anno dal 30 agosto al primo settembre e nel 2025 dal 5 al 7 settembre.

"Stiamo proseguendo con un lavoro e un gioco di squadra a più livelli per mantenere questi due gare in Italia e a dare una prospettiva di lungo periodo – assicura però il sindaco Marco Panieri –. Imola è pronta per quest’anno, il suo sistema territoriale ha già fatto e sta facendo importanti investimenti sulle strutture, sul tracciato, sull’accoglienza e la polifunzionalità degli spazi, lavorando molto sulla valorizzazione della Motor Valley e in particolare di Terre&Motori. La Formula 1 è un’opportunità di attrazione, visibilità e rilancio per il Made in Italy che è preziosissima per tutto il Paese, non solo per l’Emilia-Romagna".

Il presidente di Aci, Angelo Sticchi Damiani, sottolinea invece come l’Automobile Club d’Italia sia "l’unico ente a livello mondiale che organizza due Gp iridati". E questo, prosegue, è "il giusto riconoscimento all’impegno che stiamo mettendo per fare in modo che gli appassionati possano godere lo spettacolo della F1 in impianti sempre più confortevoli e al passo con i tempi" nonché "un inestimabile veicolo promozionale per l’immagine dell’Italia, generando un notevole e attestato impatto economico".

Enrico Agnessi