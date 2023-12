La furia del vento. Albero cade sui binari: ritardi e cancellazioni. Decine di interventi

Cade un albero vicino ai binari, disagi, ritardi e cancellazioni sulla linea ferroviaria Bologna-Rimini. Decine gli interventi dei vigili del fuoco in tutto il circondario per alberi caduti o pericolanti a causa del fortissimo vento. Erano previste raffiche fino a 100 kmh che avevano portato all’emanazione di un’allerta rossa regionale. E il vento è arrivato, facendo molti danni. Ieri sera non c’era notizia di persone rimaste ferite seriamente.

Uno degli interventi più rilevanti è stato a Zolino, in via Pambera. Qui, intorno alle 12, un sempreverde è crollato sulla strada, colpendo il muretto che corre lungo la ferrovia. Durante la caduta colpendo con la chioma le linee dell’alimentazione elettrica. La circolazione dei treni è stata quindi immediatamente sospesa tra Imola e Castel San Pietro mentre sul posto sono subito intervenuti la polizia ferroviaria e i vigili del fuoco che si sono messi al lavoro per tagliare il tronco e rimuoverlo. Allo stesso tempo i tecnici di Rete Ferroviaria italiana si sono messi all’opera per riparare i danni. Alle 13.20 la circolazione dei treni è ripresa a senso unico ed è poi stata completamente riaperta alle 14.50.

Il blocco della circolazione è stato limitato grazie all’intervento tempestitvo, ma le conseguenze sulla circolazione ferroviaria sono state comunque di rilievo, con considerevoli ritardi per i treni su un tratto di linea molto trafficato: si sono registrati rallentamenti fra 25 e 115 minuti per sei treni ad Alta Velocità e cinque Regionali, fra 45 e 140 minuti per quattro Intercity, quattro regionali limitati e 18 cancellati.