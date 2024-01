La generosità di una famiglia. Donazioni alla Cra ‘La Coccinella’

Gesto di grande generosità da parte di una famiglia castellana che ha fatto importanti donazioni a favore della casa protetta comunale di Castel San Pietro Terme, la Cra ‘La Coccinella’.

La famiglia, che non desidera apparire né rendere noto il suo cognome, ha prima donato una somma da utilizzare liberamente per l’acquisto di materiale di cui la Cra poteva avere bisogno – somma con la quale sono stati acquisiti una nuova carrozzina e due cuscini posturali –, e successivamente ha comprato direttamente e consegnato alla Coccinella un nuovo letto automatizzato.

"Siamo profondamente grati e colpiti da questo gesto di grandissima umanità e generosità –

afferma Samuele Preiata, coordinatore nella struttura comunale, gestita dalla cooperativa Elleuno –, ancor più in considerazione del fatto che con questa famiglia speciale non abbiamo mai avuto rapporti diretti. La mamma di questo signore, che si è presentato al sottoscritto manifestando la sua volontà, infatti era stata inserita in graduatoria per la chiamata su posto accreditato, chiamata che purtroppo non è mai stata fatta. Il pensiero del figlio e della famiglia è rimasto comunque rivolto alla struttura comunale e a tutte le persone fragili che la abitano, di cui ci prendiamo quotidianamente cura. Esprimo quindi a nome mio, dei colleghi della Cra La Coccinella e di tutta Elleuno – conclude Preiata – il nostro profondo e sincero ringraziamento per tale generosa donazione, fortemente motivati a fare sempre meglio, consapevoli della grande importanza del tessere relazioni con il territorio".