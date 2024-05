La Lega per le elezioni europee. Conti: "Un voto molto importante. Mettiamo in evidenza il territorio"

Prima un giro a Fontanelice, dove si vota anche per le comunali; poi un passaggio in città. Mattinata imolese, quella di ieri, per la candidata locale della Lega alle elezioni europee dell’8 e 9 giugno, la faentina Roberta Conti. Con lei, il deputato Jacopo Morrone, segretario del Carroccio in Romagna, e il consigliere comunale e regionale Daniele Marchetti, che si è tirato fuori dalla difficile corsa a Bruxelles per non rompere gli equilibri di partito complicati dalla candidatura del generale Roberto Vannacci.

"Questa tornata elettorale è estremamente importante – sottolinea lo stesso Marchetti –. Si toccano tematiche fondamentali per la nostra economia. L’Europa spesso ci impone direttive che vanno a danneggiare gli imprenditori e mettono le mani nelle tasche dei cittadini".

Poi la parola a Conti: "In Europa serve un cambiamento notevole. Bisogna mettere in evidenza i nostri territori. Queste elezioni sono molto più importanti oggi rispetto al passato, ce la mettiamo tutta con il massimo impegno".

Momento difficile per la Lega, che nel 2019 alle Europee fece boom a Imola con il 27%. Oggi il consenso per il Carroccio è in calo (a vantaggio di Fratelli d’Italia), e la leadership di Matteo Salvini traballa.

"L’elettore di centrodestra non si affeziona a un partito rispetto a un altro – replica Morrone –. Ci sono alti e bassi, l’importante è che si continui a votare la coalizione. Quello del 2019 era un momento particolare, non so se riusciremo a confermare quel risultato. Di sicuro, il centrodestra non perderà consenso rispetto alla sinistra".

A livello locale, il gruppo in Consiglio comunale ha perso tre componenti su cinque (Rebecca Chiarini, Serena Bugani e Simone Carapia) da inizio mandato. E Riccardo Sangiorgi, unico reduce assieme a Marchetti della squadra eletta nel 2020, ha duramente criticato la scelta di candidare il generale voluto da Salvini.

"Ma non siamo una caserma, pur essendoci Vannacci – ci scherza su Morrone –. C’è una discussione aperta, è bello che nella Lega ci siano tante anime". E su Conti: "Abbiamo scelto una persona che conosce e vuole bene al territorio. Una donna romagnola che rappresenta al meglio i temi su cui ci batteremo in Europa: un’agricoltura non basata sulle ideologie che la stanno distruggendo, tra carni sintetiche e farine di insetti, e temi ambientali per i quali bisogna sempre valutare bene costi e benefici. Vogliamo guardare l’Europa alla pari, incidere e dire la nostra".