La magia notturna dei borghi Alla scoperta di storia e natura

Un trittico di eventi, targati Imola Faenza Tourism per godere della magia notturna nei borghi della vallata del Santerno. L’atmosfera ideale per coniugare alla bellezza del ricco patrimonio naturalistico della collina il fascino dell’osservazione delle stelle nel cielo agostano. Il tutto con l’apporto di esperte guide escursionistiche e astronomi. Nel programma un focus sul parco della Vena del Gesso Romagnola che comincia questa sera con l’iniziativa ‘Un cielo stellato e una montagna di cristallo’ a Monte Penzola. Poi un percorso lungo il sentiero di crinale per raggiungere l’astrofisico Oriano Spazzoli e scrutare le costellazioni con il telescopio. Ritrovo alle 20.30 davanti al municipio di Borgo Tossignano con rientro previsto attorno alla mezzanotte dopo un giro di oltre 6 chilometri. L’11 agosto, invece, spazio alla ‘Notte stellata al Museo della Vena del Gesso’. Una visita guidata serale al rinnovato Museo Geologico della Vena del Gesso Romagnola all’interno del Palazzo Baronale di Tossignano. Dopo il tour tra le sale si raggiungeranno i ruderi della rocca di Tossignano per osservare il cielo notturno con l’ausilio di un astronomo. Tre giorni più tardi, proprio alla vigilia di Ferragosto, ecco una bella ‘Escursione stellata per famiglie’ per ammirare le stelle cadenti. Partenza da Borgo Tossignano per approdare al Passo della Prè, balcone naturale della Vena del Gesso, da cui saranno visibili perfino le Perseidi. Gli eventi sono tutti a pagamento con possibilità di maggiori informazioni e prenotazioni direttamente sul portale web di If (www.imolafaenza.it).