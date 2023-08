La musica degli Angeli Cristicchi dà il via alla rassegna nel Giardino di via Tosi

Parte col botto la decima edizione della rassegna ‘I Suoni degli Angeli’ organizzata all’interno del suggestivo Giardino degli Angeli di via Remo Tosi. Domani sera alle 20.45 l’edizione 2023 della rassegna, che torna dopo il fermo obbligato del periodo del Covid e le difficoltà organizzative del post-pandemia, si aprirà con il ‘Concerto in Miniatura’ di Simone Cristicchi, cantautore, o ‘cantattore’ come ama definirsi, tra i più raffinati del panorama della musica italiana. Di nicchia, se vogliamo, ma capace anche di trionfare nella kermesse nazionalpopolare per eccellenza, il Festival di Sanremo, dove portò nel 2007 il brano indimenticato e indimenticabile ‘Ti regalerò una rosa’, raccontando sul palco dei fiori il dramma dei manicomi.

A Castel San Pietro Cristicchi proporrà canzoni, racconti e memorie, accompagnato dal maestro pianista Riccardo Ciaramellari. I cancelli apriranno alle 19,15 e lo spettacolo avrà inizio alle 20,45 circa. L’ingresso, a offerta libera come sarà anche per tutta l’edizione 2023 e com’è sempre stato in passato, sarà consentito fino a esaurimento dei posti, senza la possibilità di effettuare prenotazioni. Per la speciale occasione verrà inoltre allestito un maxi-schermo all’esterno del Giardino, per permettere anche a chi non ha trovato posto all’interno del Giardino di assistere comunque allo spettacolo.

A raccontare i perché della scelta di portare Cristicchi al Giardino sono Valerio Varignana e Antonella Turrini, genitori di Sara e ideatori del Giardino a lei dedicato: "Sara ci aveva lasciati da un anno e la ferita faceva ancora tanto male, anche perché sapevamo che non si sarebbe mai rimarginata. In quel mese di marzo, mentre guardavamo il Festival di Sanremo, apparve sullo schermo un ragazzo che ci fece emozionare con una canzone piena di contenuti, un’interpretazione che ci colpì moltissimo. In quel mese di marzo non potevamo certo immaginare che a distanza di anni quel meraviglioso ragazzo si sarebbe esibito nel Giardino dedicato a Sara con uno spettacolo in cui il ‘Cantattore’ canterà e si racconterà al pubblico, ripercorrendo le tappe della sua continua evoluzione artistica in un viaggio sorprendente ed emozionante. Cerchiamo sempre, è la nostra politica, di invitare artisti dotati di qualità e sensibilità e Simone garantisce entrambe le cose a grandi livelli".

Anche quest’anno tutto il ricavato della rassegna sarà devoluto alle attività sociali dell’associazione di volontariato ‘Il Giardino degli Angeli’, fra cui il sostegno alla ricerca contro le malattie rare infantili, progetti in collaborazione con altre associazioni, e la cura del Giardino, eletto lo scorso anno ‘Luogo del Cuore’ del Fai. Per tutti i prossimi appuntamenti della rassegna, quest’anno concentrata nel mese di agosto, si può consultare il sito del Giardino o la sua pagina Facebook.

c. b.