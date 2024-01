La rivoluzione dei rifiuti: "La raccolta differenziata ha fatto un balzo in avanti. Ma il lavoro non è finito"

Borgo Tossignano sceglie di puntare forte sul continuo rafforzamento dei servizi legati alla raccolta dei rifiuti e alla pulizia del paese. La volontà è quella di consolidare una consapevolezza diffusa tra i cittadini sull’importanza del tema prima di compiere il grande passo verso la possibile adozione della tariffa corrispettiva puntuale: "La percentuale di raccolta differenziata sul nostro territorio è passata dal 51% del 2022 al 76% dello scorso anno – spiega il sindaco Mauro Ghini (nella foto) –. Un balzo in avanti incoraggiante frutto della crescente sensibilità della comunità e delle politiche messe in campo da questa amministrazione".

Già, perché dopo la rivoluzione del 2023 in collina con il maxi piano di sostituzione dei cassonetti dell’indifferenziato e la distribuzione della Carta Smeraldo materializzati da Hera, la giunta borghigiana è stata tra le più attente in ambito di monitoraggio dello sviluppo della situazione. Con tanto di organizzazione di incontri pubblici e dossier delle criticità emerse consegnato agli uffici della multiutility: "Il confronto serrato con il gestore prosegue proprio perché per noi è un elemento basilare la garanzia della massima efficacia e praticità nella metodica di conferimento per sensibilizzare tutti verso una rinnovata cultura della differenziazione dei rifiuti – continua il primo cittadino –. La fase iniziale non è stata delle più facili perché erano emerse alcune criticità tecniche e comportamentali. La scelta del dialogo e della condivisione, però, è stata la migliore e ora le cose vanno decisamente meglio". Ma c’è ancora tanta strada da fare: "Sono dell’idea che per noi sia ancora presto per parlare di tariffa corrispettiva puntuale – ammette Ghini –. Solo quando la rimodulazione del sistema di raccolta introdotto da pochi mesi nella vallata sarà assimilata a pieno da tutti i protagonisti della filiera allora valuteremo l’opzione. Se deve diventare un valore aggiunto per gli utenti allora dobbiamo essere pronti al 100% al cambiamento".

Intanto, la quota delle Carte Smeraldo non ancora ritirate a Borgo Tossignano è scesa al 18% rispetto al numero totale delle utenze ed è in corso una capillare azione di controllo per raggiungere quanti ancora sprovvisti: "Per questo abbiamo predisposto la riapertura di un centralissimo Ecosportello nell’ufficio al civico 6 di viale Trieste, a pochi passi dall’ingresso del municipio, il terzo sabato del mese dalle ore 9 alle 12", svela l’amministratore. Non solo. "Potenziati i controlli per arginare gli episodi di abbandono e conferimenti errati – aggiunge –. Continuiamo a monitorare la situazione, che negli ultimi giorni ha registrato anche una serie di aperture e abbandoni da parte di residenti in trasferta dai comuni limitrofi, in sinergia con Gev e Gam. Gesti incivili da parte di pochi, ma che danneggiano tutta la comunità, da azzerare". Infine, due novità: potenziato il servizio di spazzamento delle strade del paese da una a due volte alla settimana e in agenda, a breve, un altro incontro pubblico per fare il punto sul comparto.

Mattia Grandi