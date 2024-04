La Serra a ‘Corner, parliamo di calcio’ . Sport protagonista in biblioteca

Dopo il successo della prima serata che ha avuto ospite l’ex calciatore di Bologna e Milan Marco Macina, la rassegna letteraria ‘Corner – Parliamo di Calcio’ si prepara a tornare in scena alla biblioteca comunale di Imola. Una bella novità per spalancare le porte della sala a scaffali di via Emilia anche a quel pubblico più attratto da proposte di lettura legate a tematiche sportive. E allora via libera ad aneddoti, storie e curiosità dal mondo del pallone raccontati dalla viva voce dei protagonisti. Doppio appuntamento in agenda per questo inizio del mese di aprile. Si parte giovedì, alle 18, insieme all’ex calciatrice e attuale commentatrice Rai Katia Serra e al suo libro biografico ‘Una vita in fuorigioco’ (Fabbri Editori, 2023). Il volume ripercorre le tappe di oltre vent’anni di carriera da calciatrice professionista della bolognese Serra salita agli onori delle cronache per aver dato la sua voce, prima donna nella storia, al commento tecnico della vittoriosa finale dell’Italia del ct Roberto Mancini contro l’Inghilterra a Euro2020. Ma il suo è un percorso davvero significativo anche in ambito di lotte sindacali per l’ottenimento di tanti diritti alle quote rosa della disciplina. Insieme a lei, i giornalisti Mattia Grandi e Alberto Bortolotti. Bis il 9 aprile, alle 20.30, con il libro ‘Calcio che passione! 100 campionati di serie A’ (Calzetti&Mariucci, 2023) di Giordano Dalmonte. L’opera, con prefazione a firma di Eraldo Pecci, passa al setaccio i tornei della massima serie dalla stagione 1929-1930 al 2023. Storie di successi e clamorosi rovesci, di campioni e meteore, di numeri da record e di vicende extracalcistiche che hanno segnato la latitudine tricolore dello sport più popolare al mondo. In compagnia dell’autore Dalmonte e del moderatore Mattia Grandi sono attesi alcuni ospiti illustri che hanno calcato il rettangolo verde di gioco ad alti livelli. ‘Corner – Parliamo di Calcio’, rassegna con ingresso gratuito ideata dallo staff della Bim in sinergia con l’assessorato alla cultura del municipio di Imola, è supportata dalla cantina vitivinicola Merlotta.

Sempre alla Bim, giovedì 11 aprile, dalle 9 alle 11, appuntamento con ’Spacciatori di libri’: presentazione del libro di Rosario Esposito La Rossa. L’autore parla con i ragazzi del Polo liceale di Imola. Evento organizzato nell’ambito del Patto per la lettura della Città di Imola. Questa la trama: un gruppo di scugnizzi apre una libreria a Scampia nel pieno della faida di camorra. Scugnizzi che si trasformano in Spacciatori di Libri. Dove prima si vendeva la droga, oggi si spacciano libri. Ecco a voi la storia della Marotta &Cafiero editori, capace di pubblicare autori del calibro di Stephen King e Daniel Pennac. Uno spazio nella periferia napoletana per i ragazzini del territorio. Questa è la favola, il sogno impossibile degli Spacciatori di Libri.