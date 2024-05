La solidarietà di ‘Dona la spesa’. Raccolta una tonnellata di cibo

’Dona la spesa’ a Castel San Pietro e Osteria Grande: raccolti 1.649 chili di prodotti di prima necessità per le famiglie in difficoltà in collaborazione con Auser e altre associazioni locali. Grazie alla generosità dei cittadini che si sono recati a fare la spesaaalla. "Auser ringrazia tutti i cittadini sostenitori che hanno donato i prodotti per le persone in difficoltà del nostro territorio – affermano dall’associazione – e tutte le associazioni castellane che hanno collaborato alla raccolta solidale". In particolare al supermercato Coop Alleanza 3.0 di Castel San Pietro Terme sabato 11 maggio sono stati donati 983 chili di prodotti, ai quali sabato 18 maggio si sono aggiunti i 666,5 chili raccolti alla Coop Reno di Osteria Grande.