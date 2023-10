Laboratori, Musica e Libri per ogni Età a Castel del Rio

La Sagra del Marrone di Castel del Rio, che ha appena mandato in archivio la sua prima domenica da sold out con ottimi flussi di visitatori, prosegue in Sala Magnus con la sua appendice culturale. Il 13 ottobre, alle 20.30, presentazione del libro ‘La dama dei gelsomini’ di Lisa Laffi che dialogherà con la biblitecaria Linda Fabbri e Sabina Amadori dell’associazione PerleDonne. Il 15, alle 16.30, spazio al laboratorio creativo dai 5 ai 100 anni per costruire animaletti con materiali del bosco come pigne, bacche, ghiande e castagne. Ingresso a offerta libera a favore dell’Associazione Sclerosi Tuberosa. Sette note protagoniste il 22 con il concerto ‘La spada nella roccia’ dell’Ensemble La Corelli diretta da Alessandro Ricchi con Teresa Maria Federici come voce narrante. Infine, il 29 alle 16, la premiazione dell’iniziativa di lettura estiva, alimentata dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Alberto Baldazzi e dall’assessora Annamaria Mazzini, ‘Un tuffo in biblioteca’. Tutte le domeniche della sagra, dalle 14.30 in poi, nell’affascinante Cortile delle Fontane, attivo il banchetto promozionale delle attività della biblioteca e del Corpo Bandistico di Sant’Ambrogio.

m. g.