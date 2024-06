L’Accademia dei Sommeliers consegna 40 diplomi ai neoiscritti

La Delegazione Romagna di A.I.E.S. (Accademia Internazionale Enogastronomi Sommeliers) ha fatto una cena per consegnare i diplomi in Romagna. Lo ha fatto nello location del ’Casale il Pino’, capitanato da Alessandro Marchionni, di Castel Bolognese. Le consegne dei diplomi sono state una quarantina, ai partecipanti dei corsi sommelier primaverili di 1° e 2° livello di Imola. Alla cena, dove hanno fatto gli onori di casa il Presidente AIES Patrizia Poli e il già delegato AIES Romagna Stefano Rossi, c’era l’assessore Pierangelo Raffini. Nell’occasione l’Accademia ha presentato il nuovo direttivo 2024-26 della delegazione Romagna dove a Stefano Rossi sono succeduti Gaetano Ragonesi come Delegato e Marica Morara come vice delegato.