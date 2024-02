Lacrime per Mazzanti . Camera ardente in Sala delle stagioni . Riposerà a Sassoleone

Sarà allestita nella Sala delle stagioni, al civico 25 della via Emilia, la camera ardente per Raffaele Mazzanti. L’ultimo saluto al presidente di Legacoop Imola e vicepresidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, scomparso martedì scorso all’età di 70 anni, è in programma domani dalle 16 alle 19 e poi sabato dalle 8 alle 10. A quel punto, dopo la benedizione del vescovo, il feretro partirà alla volta del cimitero di Sassoleone. La famiglia non ha chiesto fiori, ma offerte per la Rianimazione neurologica dell’ospedale Bellaria di Bologna, dove Mazzanti ha trascorso gli ultimi giorni di vita dopo il malore che lo ha colpito la scorsa settimana.

"Con sincero dolore esprimo alla famiglia e a Legacoop Imola la nostra vicinanza e il cordoglio per l’improvvisa scomparsa – è il saluto di Simone Gamberini, presidente nazionale di Legacoop –. La preparazione professionale e la passione che hanno contraddistinto il suo lungo impegno al servizio della crescita del movimento cooperativo, il suo contributo generoso allo sviluppo economico e sociale del territorio ne hanno fatto un apprezzato e solido punto di riferimento per tutta la comunità imolese. Conserveremo vivo il suo ricordo, come esempio da seguire nell’impegno della nostra organizzazione per contribuire alla costruzione di una società più equa e solidale".

Unanime il cordoglio in città. A partire da Legacoop Imola, della quale Mazzanti è stato prima vicepresidente (dal 2014 al marzo del 2019) e poi guida.

"In questo difficile momento con grande commozione il Consiglio di presidenza, il Comitato dei garanti e i dipendenti tutti di Legacoop Imola partecipano al dolore della moglie Irene, del figlio Giacomo e di tutta la famiglia per la perdita del nostro presidente Raffaele Mazzanti, ineguagliabile esempio per tutti, cooperatore convinto, disponibile e professionale, un grande uomo con cui siamo orgogliosi di aver condiviso valori progetti e lavoro – recita un messaggio pubblicato sui canali social di Legacoop Imola –. Resterà sempre nei nostri ricordi con la più alta stima".

Non appena in città si è diffusa la notizia della sua morte, sono cominciate le testimonianze di affetto e gli attestati di stima nei confronti di Mazzanti. Mondo della cooperazione (a tutti i livelli), ma anche istituzioni, imprese, politica e sindacati. E tanti sono stati anche i cittadini che, via social, hanno voluto ricordare una figura particolarmente nota a Imola e il cui operato è stato particolarmente apprezzato.

"È morto Raffaele Mazzanti, un fratello per me – è invece il messaggio di Amilcare Renzi, numero uno ci Confartigianato –. Abbiamo condiviso i nostri percorsi fin dalla più giovane età, coltivando quella che è stata un’amicizia profonda. Abbiamo camminato assieme lungo i sentieri professionali e personali. Di Raffaele ricordo la sua forte propensione verso il bene della sua comunità e dei suoi territori. Sempre disponibile a dare una mano e ad aiutare chi aveva bisogno, una persona che faceva la differenza. Ci sono momenti in cui le parole non riescono ad esprimere il grande dolore che porti dentro. Ora è il momento per stringersi con forza ai suoi famigliari e a tutti coloro che hanno avuto la fortuna di averlo accanto, affinché il suo ricordo sia per noi una luce che ci aiuti a superare i momenti più difficili".

Anche la Fondazione Accademia di Imola ‘Incontri con il Maestro’ si è unita ieri al cordoglio della famiglia e della città per l’improvvisa scomparsa di Mazzanti. "Una persona di grandissimo valore – ricordano dall’istituzione musicale della quale Mazzanti era stato consigliere dal 2017 al 2019 –. Tutta la comunità esprime un vivo ricordo per la generosa disponibilità e attenzione che ha dedicato all’istituzione musicale per l’intera durata del suo mandato".

