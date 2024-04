Lamborghini pronta a sfilare nel borgo

Continua il sodalizio tra Dozza e la Lamborghini. Dopo l’esperienza datata 2020, con gli scatti del fotografo Piero Gemelli per il progetto post pandemia "With Italy for Italy", e quella del 2022 per le riprese dello spot legato al ciclo della tecnologia del motore V12, la casa automobilistica del Toro tornerà nel borgo domani per uno shooting fotografico. Tra i muri dipinti sfileranno diversi celebri modelli griffati Lamborghini come le splendide Urus Performante, Miura, Diablo, Countach e le leggendarie Gallardo Coupè e Murcielago Roadster. Il tutto in proiezione della celebrazione della storia motoristica del brand di Sant’Agata Bolognese di scena nel fine settimana all’autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola per l’evento ‘Arena Lamborghini’. Una notizia ripresa anche dai canali social del municipio guidato dal sindaco Luca Albertazzi: "Si tratta dell’ennesima testimonianza dell’appeal del nostro territorio e delle sue eccellenze in ambito promozionale e turistico – ha scritto l’ente sulla propria pagina Faceboook –. Ma anche di valorizzazione del patrimonio artistico e monumentale scelto, ancora una volta, da un grande brand del motorsport come cornice scenica culturale ideale per le proprie campagne di advertising. Un risultato raggiunto grazie ad una concreta comunione d’intenti tra sfera pubblica e privata". Prevista, pertanto, una chiusura dinamica del centro storico dalle 10 alle 15 circa con l’ausilio di operatori qualificati per regolare la viabilità ma senza alcuna modifica alle ordinanze in vigore".