L’anteprima del Baccanale: "Occasione per il centro"

"Questo maggio ricco di iniziative e di eventi non poteva concludersi che con un piccolo ‘assaggio’ di Baccanale". Con queste parole l’Assessore alla cultura Giacomo Gambi riassume l’Anteprima Baccanale, con il tema ‘un filo d’olio’, evento oggetto di ampia partecipazione da parte della cittadinanza. Nel weekend appena concluso, quindi, i cittadini hanno potuto assistere in anteprima alle novità della rassegna autunnale dedicata alla cultura del cibo, all’enogastronomia e alla valorizzazione dei prodotti del territorio, in programma dal 19 ottobre al 10 novembre, con aperitivi, assaggi e guide con esperti alla ricerca di un buon olio extravergine.

In Piazza Matteotti è stato protagonista il grande stand centrale, dove sono stati accolti i sette locali che hanno partecipato cucinato per l’occasione le specialità: Dulcis Caffè, pizzeria Quattroquinti, ristorante San Domenico, Vivanderia note e aromi, Fiskebar, Linea 22, Osteria del Vicolo Nuovo (presente solo venerdì e sabato) e Popeye (presente solo domenica).

"Con queste squisite proposte dei sette chef che hanno accettato il nostro invito per l’anteprima – ribadisce Gambi – , non vediamo l’ora di leggere ed assaggiare i menù autunnali".

Una conferma dell’importanza della filiera dell’olio di questo territorio, valorizzata ulteriormente dall’ingresso di Imola fra le Città dell’Olio. In linea con il tema, è stato inoltre conferito da Slow Food, associazione internazionale no profit, il premio "Grande Olio’ al Podere Pratale di Giovanni Bettini, presidente Clai.

Un riconoscimento che l’associazione ha conferito a 16 poderi del nord Italia e che viene attribuito agli oli per pregio e per l’aderenza al territorio. "I cittadini hanno avuto un’altra occasione per vivere al meglio lo splendido centro storico di Imola – riprende Gambi – oltre che per dialogare con produttori ed associazioni di tutela del mondo agricolo. Sono state assaggiate le eccellenze del territorio e della nostra cultura enogastronomica. Imola ha assunto una maggiore consapevolezza dell’importanza della filiera dell’olio di queste zone", conclude.

