Lavori di asfaltatura in via Selice La Città metropolitana annuncia lavori di riasfaltatura sulla strada provinciale Selice, con un investimento di 6,8 milioni di euro. I lavori inizieranno il 19 febbraio, coinvolgendo Imola e Mordano. Si prevede un senso unico alternato e limitazioni di velocità per garantire la sicurezza.