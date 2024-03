Lavori in via Selice, scatta il senso unico alternato

Oggi cominciano scavi propedeutici all’ampliamento dell’A14 e che serviranno a risolvere le ’interferenze’ delle reti di acqua, gas e fognature. I lavori interessano via Selice nei pressi e sotto il cavalcavia dell’A14. E per questo cambia la viabilità. Dalle 7.30 di lunedì 4 marzo fino alle ore 16.30 del 5 aprileè prevista la chiusura della corsia ovest/Ferrara-Firenze e il restringimento della carreggiata in corrispondenza del cantiere nei pressi del cavalcavia, con transito a senso unico alternato di circolazione. Il suddetto transito sarà regolato da movieri, dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 16.30 e da semafori dal lunedì al venerdì (esclusi festivi) dalle 24 alle 7.30 e dalle 16.30 alle 24; 24 ore su 24 sabati e festivi. Inoltre, verrà istituito il divieto di transito per 3 notti con orari da concordare almeno 7 giorni lavorativi prima con la Polizia Locale, nel tratto compreso tra la rotatoria con via Molino Rosso / Autostrada A14 (area casello) e l’intersezione con Via Bicocca, con l’esclusione dei veicoli di residenti e di soccorso.