Le Befane scalano il municipio. Centinaia di famiglie in piazza

Grande successo per la festa della Befana in centro storico. Sono state cinque le ’vecchiette’ che sono scese ripetutamente dal palazzo municipale. Una manifestazione perfettamente riuscita grazie alla squadra del Cai che ha visto in prima linea Anna Benati, Sara Sentimenti, Anna Pentella, Lorenzo Landi, Luca Benazzi. Con la loro simpatia hanno conquistato le centinaia di ragazzi e bambini che, assieme ai familiari, hanno affollato piazza Matteotti per la giornata che ha chiuso il lungo periodo delle festività natalizie.

Un pomeriggio speciale dopo una mattinata umida e piovosa, ma, fortunatamente, il maltempo ha deciso di concedere una tregua proprio in concomitanza con lo spettacolo delle befane.

L’iniziativa si è protratta fino al tardo pomeriggio con gli immancabili dolcetti distribuiti ai più piccoli.

Ad aprire il pomeriggio è stato il saluto del sindaco Marco Panieri che ha voluto dare il benvenuto alle tante famiglie scese in piazza ringraziando "la squadra del Cai per il grande impegno dimostrato".

Un ringraziamento speciale, da parte del primo cittadino, è andato anche "ai volontari della Protezione civile che hanno collaborato per la riuscita dell’evento".

Befane protagoniste anche nei paesi del circondario dove il maltempo non fermato le iniziative in programma.

Oggi ultima giornata di riposo per i ragazzi delle scuole che, da domani, torneranno nuovamente sui banchi.

Ultime possibilità di divertimento al centro sociale Campanella dove, dalle 15, è organizzato uno spettacolo di burattini con distribuzione di calze. Al centro sociale Giovannini, dalle 15.30, esibizione del coro natalizio. A seguire, buffet, lotteria e distribuzione di calze della befana per tutti i bambini. Infine, alla polisportiva Ponticelli c’è la ‘Befana della polisportiva’, con la proiezione del film ‘Clifford, il grande cane rosso’ alle 15.