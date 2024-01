Le befane scendono dal municipio

Anche quest’anno la sezione locale del Club alpino italiano, in collaborazione con il Comune di Imola, farà scendere le proprie befane dal palazzo del Municipio. La discesa è in programma sabato 6 gennaio, giorno dell’Epifania, alle 15.30 in piazza Matteotti. La discesa dalla facciata del palazzo comunale delle befane (tutte abili arrampicatrici e provetti arrampicatori del sodalizio), con la conseguente distribuzione delle tradizionali calze, è un evento sempre molto gradito alla popolazione imolese che attira immancabilmente un folto pubblico di bambini e curiosi ed anche quest’anno non mancherà di ripetere il successo delle precedenti edizioni.