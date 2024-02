Le maschere premiate durante il ‘Carnevale degli animali’

Sono ben 95 le maschere che hanno gareggiato al Carnevale di domenica, in gran parte ispirate al tema degli animali. Il lavoro della giuria – spiegano dal Comune – è stato particolarmente difficile. Come gli anni scorsi, aveva il compito di scegliere le prime tre maschere classificate nelle tre categorie, alle quali l’assessore alla Cultura Fabrizio Dondi ha consegnato i premi offerti dai commercianti, affiancato da Giorgia Bottazzi, storica speaker della manifestazione.

Nella categoria ‘Maschera Singola’ ha vinto Martino con ‘Topino di campagna’, lavoro artigianale fatto a mano con materiali di riciclo; al secondo posto Gabriele travestito da ‘Spaventapasseri’ che spaventa gli animali e al tero Gaia che ha impersonato un ‘Uccello dorato’, fatto a mano.

Nella categoria ‘Maschera Baby’, si è aggiudicata il primo posto Anita ‘La pecorella nel prato’, originale creazione realizzata dalla mamma, al 2° è arrivata Martina ‘Ape Regina’, maschera vintage (ha 33 anni!) e al 3° Elena e Matteo che interpretavano ‘Mamma mucca e il suo vitellino’, animali inseparabili come i due bambini.

Nella categoria ‘Gruppo’, il 1° premio è andato alla scuola media F.lli Pizzigotti con la maschera ‘Salvaguardia dell’oceano’, realizzata con grande impegno e utilizzo di materiali di riciclo, il 2° alla famiglia Scala con ‘Il gruppo delle api’, in cui anche il cane è entrato nel ruolo di ape, e il 3° alla scuola dell’infanzia Rodari che ha presentato ‘Il bruco lungo lungo’.

Da non perdere gli appuntamenti di oggi: dalle ore 15 alle 18 la Festa di Carnevale al Centro giovanile Pegaso di Osteria Grande, via Broccoli 41 con trucchi, musica e merenda con ingresso libero e gratuito per ragazzi e ragazze dagli 11 ai 18 anni, e dalle 17 alle 18 la Festa di Carnevale alla Ludoteca comunale Spassatempo per bambini da 0 a 6 anni (la Ludoteca prevede un’iscrizione annuale).