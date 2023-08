Lega, allarme occupazioni nel palazzo Erp

Piccolo giallo, durato il tempo di qualche ora, ieri attorno al cantiere dell’immobile di Edilizia residenziale pubblica di via Callegherie in corso di ristrutturazione. In mattinata, il consigliere comunale e regionale della Lega, Daniele Marchetti, lancia l’allarme per "presunte occupazioni abusive", riferendo di "crescente preoccupazione tra i residenti della zona". Il sospetto dell’esponente del Carroccio, confutato però poco dopo dal Municipio, è che qualcuno abbia approfittato del momentaneo stop ai lavori per trovare rifugio nell’immobile in centro storico, in una zona già in passato teatro di vari episodi di cronaca.

Da qui la richiesta di intervento indirizzata alla Giunta e all’Azienda casa.

"Non esiste alcuna occupazione abusiva – replica nel tardo pomeriggio l’assessora alle Politiche sociali, Daniela Spadoni –. L’obiettivo di Marchetti è quello di gettare discredito sull’Amministrazione comunale e su Acer. L’impresa non è presente sul cantiere da qualche settimana, per l’esigenza di concludere lavori in altre zone della nostra regione; ma abbiamo avuto conferma del fatto che i lavori progrediscono secondo la programmazione effettuata. Presto verranno conclusi quelli relativi alla prima parte dell’edificio coinvolto, con la conseguente messa a disposizione di alloggi per la città".

A proposito dei lavori in corso, Spadoni sottolinea: "Si stanno concludendo cantieri e, al contrario di ciò che dice Marchetti, amministrazione e Acer stanno affrontando seriamente il tema delle politiche abitative. Presto verranno consegnati i primi alloggi ristrutturati. Sono stati realizzati e conclusi lavori di efficientamento energetico e abbattimento barriere architettoniche".

Infine, da parte dell’assessora, un pensiero per i residenti di via Callegherie. "Dispiace che debbano subire un piccolo disagio da questa ristrutturazione in corso – conclude –, ma sono convinta che quando si vedrà l’immobile completamente ristrutturato, anche loro daranno un senso alle fatiche fatte".