Lettere al papà, ecco il concorso con ospite Aceti

La seconda edizione del concorso letterario ‘Teresio Arcangeli’ di Dozza, incentrato sul tema della ‘Lettera a mio padre’, ha imboccato il suo rettilineo finale. Dopo l’annuncio dei nomi degli studenti che hanno realizzato gli elaboratori vincitori selezionati dalla giuria, con i primi posti centrati dagli alunni imolesi Alessia Fresolone (classe 1ªA Liceo Classico ‘Rambaldi’), Arij Ben Romdhane (classe 3ªA ‘Innocenzo da Imola’) e Fuzia Shinwari (classe 3ªB ‘Marconi’), è ora la volta del convegno ‘Essere padri in un mondo che cambia’ in programma in Rocca oggi alle 17.30. Una preziosa parentesi di approfondimento, incentrata sulla figura e sul ruolo del padre al giorno d’oggi, curato dallo psicologo Ezio Aceti. L’introduzione dei lavori è affidata a don Ottorino Rizzi e sono previsti gli interventi di Francesca Grandi della Fondazione Dozza Città d’Arte e di Davide Arcangeli che guida l’associazione culturale ‘Centro Studi Arcangeli’. "L’iniziativa ha raccolto tanti consensi – spiega Arcangeli –. Abbiamo ricevuto oltre 150 componimenti, tutti di ottima fattura stilistica".