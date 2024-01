L’evento Travel Hashtag. Il mondo del turismo a Palazzo di Varignana

È tutto pronto per la tredicesima edizione dell’evento internazionale itinerante Travel Hashtag che, dopo le recenti tappe di New York e Bangkok, sarà ospitato domani e dopodomani da Palazzo di Varignana. Nel resort si incontreranno istituzioni, giornalisti, marketing manager, imprenditori e compagnie aeree e ferroviarie per una due giorni utile ad analizzare le tendenze del settore e per elaborare le nuove strategie, oltre che per studiare le nuove sinergie nell’ambito di un mondo, quello dei viaggi appunto, che cambia e lo fa nello spazio di tempi sempre più brevi. A dare il via al meeting sarà domani alle 11 una conferenza di apertura che coinvolgerà volti noti dell’industria del travel, i quali si alterneranno uno alla volta sul palco per fornire la propria visione rispetto al tema del "Turismo alto di gamma in Italia: prospettive, tendenze e opportunità". Alla conferenza prenderanno parte, tra gli altri, il Presidente di Apt Servizi Davide Cassani, il General Manager di Palazzo di Varignana Vittorio Morelli e i massimi rappresentanti di realtà quali la compagnia aerea Emirates, Italo NTV e FederTerme. L’evento, che potrà contare anche sul patrocinio del Ministero del Turismo e sulla media partnership con il magazine ‘Dove’, vivrà poi nel pomeriggio il primo talk della due giorni dal titolo "I nuovi codici dell’Ospitalità".

Dopo il saluto del sindaco Fausto Tinti siederanno al tavolo del talk il General Manager Palmiro Noschese, Alessandro Callari (Manager Italia/Malta/Israele di Booking), Sara Magro (Fondatore e Direttore di The Travel News e The Italy Insider), Cinzia Nanni (Villas Expert & Advisor di Oliver’s Travels, London), Patrizia Bortolin (Spa Concept Creator pluripremiata a livello globale) e Diego Renda (Head of Training di LQA). Giovedì, invece, si partirà con il talk "Visione, progettualità, sviluppo e comunità: da luogo a destinazione" (animato da Carlo Gherardi, fondatore di Palazzo di Varignana) e a chiudere la due giorni sarà, alle 15, il side talk "Internazionalizzazione, asset per la valorizzazione delle eccellenze italiane all’estero", opportunità per le imprese del territorio di familiarizzare con professionisti esperti nell’accompagnare business italiani, piccoli e grandi, alla scoperta di nuovi mercati in Medio Oriente e nel Sud-Est Asiatico. "Siamo particolarmente felici di portare il nostro format per la prima volta in Emilia-Romagna – ha spiegato Nicola Romanelli, fondatore e presidente di Travel Hashtag –. Palazzo di Varignana per 2 giorni si trasformerà in un laboratorio di idee e visioni, che coinvolgerà profili noti dell’industria del turismo ed un’audience selezionata proveniente anche dall’estero".

Claudio Bolognesi