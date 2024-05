L’importanza della F1: "Coinvolta tutta la città. Alberghi strapieni". Obiettivo la conferma

"Questo weekend ha fatto capire a tanti giovani imolesi che nel 2006 non erano ancora nati, o erano troppo piccoli, cosa sia la F1 per questa città". Prima ancora che imprenditore (costruzioni e alberghi) e presidente della società di promozione turistica IF, Gianfranco Montanari è attaccato a Imola. E il primo pensiero, rievocando il fine settimana da oltre 200mila presenze, è averla riscoperta come ai tempi del Gp di San Marino.

"È stato bellissimo: un evento straordinario, organizzato al meglio, che è stato un tutt’uno con la città – racconta –. Grande la Fan zone in autodromo, certo; ma lo sappiamo che quelli della F1 sono i numeri uno al mondo in fatto di intrattenimento. La cosa davvero speciale è stata la capacità di cucire la manifestazione addosso a Imola dalla stazione all’Autodromo passando per il centro: ovunque c’era qualcosa, anche solo una bandiera al balcone di casa".

E gli effetti, per il sistema ricettivo, si sono visti. "Gli alberghi erano pieni da tempo e tutti, dai bar ai ristoranti, hanno lavorato – sottolinea Montanari –. Per quanto riguarda IF, siamo andati benissimo con il merchandising dell’Autodromo: abbiamo venduto magliette, cappellini e gadget di qualsiasi tipo. Avremo un ottimo bilancio quest’anno, in aumento rispetto al sostanziale pareggio del 2023 e superando il milione di euro di fatturato (condizione richiesta dalla Corte dei Conti per tenere aperte le società a partecipazione pubblica, ndr)".

Insomma, il territorio prova a promuoversi a costo zero facendo lavorare le attività locali: un sistema che Regione e Governo assicurano di voler continuare a sostenere con i loro investimenti.

"La F1 dovrà restare a Imola, chi verrà dopo di me dovrà farla restare – avverte il presidente dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, candidato capolista per il Pd alle Europee nella circoscrizione Nord-Est –. E ci sono tutte le condizioni, per quanto la competizione internazionale sia incredibile. Il bilancio del Gp è straordinario. Abbiamo avuto 200mila persone e 270 milioni di euro di indotto, che sono più di dieci volte il costo del Gp. Devo ringraziare anche il ministro Salvini, che domenica ha speso parole molto importanti per mantenere sia Monza sia Imola nel Circus".

Parole che il titolare dei Trasporti (dicastero a cui fa riferimento Aci, che ha il compito di portare avanti la doppia trattativa) ha ribadito anche ieri: "Imola e Monza sono pezzi di storia. Faremo di tutto, anche come relazioni diplomatiche, per garantire gli appassionati e un introito di centinaia di milioni di euro sui territori".

Palla dunque ad Angelo Sticchi Damiani, presidente Aci: "I Gp non aumenteranno e la concorrenza è enorme, soprattutto in Europa, dove sono comunque meno redditizi di quelli che si organizzano altrove. Quando avremo la certezza da parte del governo dell’ipotesi di finanziamenti pubblici, potremo cercare di avere l’accordo con F1".