Lòm a Mêrz, la tradizione si rinnova al campo sportivo

Associazioni di Fontanelice chiamate a raccolta per l’organizzazione del tradizionale Lòm a Mêrz. L’evento, che quest’anno prende il titolo di ‘Insieme si può…’ e vede il patrocinio del municipio locale, è in agenda per le ore 16 del prossimo 3 marzo al Capanò nella zona del campo sportivo. Un antico rito propiziatorio che si perde nella notte dei tempi nelle campagne della collina imolese e che, in versione 2024, si rinnoverà tra le prelibatezze dello stand gastronomico e l’accensione del fuoco. Piadina con salsiccia, patatine fritte e polenta al ragù da una parte, allegria e divertimento attorno al falò dall’altra per rivivere le genuine atmosfere del passato. Il ricavato della festa verrà utilizzato per l’acquisto di attrezzature per realizzare eventi in paese (info 349.7066746 – 333.9391464 su whatsapp). Ma non è tutto. Il 1°marzo, invece, la sezione locale di Auser organizzerà un convegno sul tema dei ‘Viaggi attraverso le rocce della valle e la loro storia’. Appuntamento alle ore 20 all’Archivio Museo ‘G. Mengoni’ di Piazza Roma per ascoltare le parole del professore Gian Gaspare Zuffa e scoprire tutti i segreti del suolo, dei sedimenti e delle rocce della collina. m.g.