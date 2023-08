L’ordinanza del Comune Stop a vetro e lattine

Riflettori puntati sull’ordine pubblico nel fine settimana di ‘Imola in musica’.

In questo senso, il sindaco Marco Panieri, sulla base delle richieste avanzate dall’autorità locale di pubblica sicurezza, vale a dire il dirigente del commissariato di polizia, Luciano Di Prisco, e su proposta del capo dei vigili, Daniele Brighi, ha emanato un’ordinanza valida da oggi a domenica sera. L’obiettivo, visto che l’evento richiamerà in centro migliaia di persone, è fare sì che la manifestazione si svolga senza rischi per l’incolumità dei partecipanti.

L’area oggetto dell’ordinanza è tutta la zona del centro storico, quella in pratica che da stasera a domenica ospiterà decine di concerti all’aperto.

Disposto innanzitutto il divieto di somministrare e consumare qualsiasi bevanda in contenitori di vetro o lattine (eccezion fatta per locali e dehors). Discorso rosso anche per spray urticanti e puntatori laser.

Vietato infine pure il sorvolo dei droni non disciplinati dalle norme Enac.

Come accennato, è consentita la somministrazione di bevande in contenitori di vetro o lattine all’interno dei pubblici esercizi, nonché nelle aree esterne occupate dagli stessi.

Via libera anche alla vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro o lattine, per il consumo al di fuori delle vie e piazze interessate dalla manifestazione purché tali contenitori non vengano aperti all’interno delle aree suddette.

L’ordinanza ribadisce inoltre il "divieto di somministrazione di bevande alcooliche a persona in stato di manifesta ubriachezza, nonché il divieto di somministrazione di alcolici a minori, entrambi previsti e puniti dalle norme vigenti".

Chi sgarra rischia multe fino a 500 euro.

Nel dettaglio, l’ordinanza, in vigore dalle 18 all’1 di ogni serata di qui a domenica, riguarderà le seguenti vie e piazze: via Appia; via Mazzini (da via Emilia a via Garibaldi); via Emilia (da via don Bughetti a piazza Mirri compresa); via Orsini (da via Emilia a via Quarto); viale Rivalta (da via Mazzini a Porta Montanara); via Bixio; via XX Settembre; piazza Gramsci; piazza Matteotti; piazza Caduti per la Libertà; via Aldrovandi; viale Andrea Costa (da via De Amicis a via Mentana); via Galeati (da via Appia al civico 2 di via Galeati); piazza Medaglie d’Oro; piazza Mirri; via Selice (da via Cavour a via Callegherie).