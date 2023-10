L’Osservatorio in viaggio. Il miele conquista l’Europa

Da Castel San Pietro al resto d’Europa. I mieli italiani che proprio il mese scorso sono stati al centro della manifestazione ‘Tre Gocce d’Oro’, quella che premia i migliori mieli dello Stivale, da Castel San Pietro hanno ‘viaggiato’ fino a Venezia, accompagnati dal Presidente dell’Osservatorio nazionale del Miele Giancarlo Naldi e dai due chef stellati Igles Corelli e Bruno Cingolani, e sono pronti ora a finire in 500 hotel 5 stelle di tutta Europa e oltre. Come annunciato dallo stesso Presidente Naldi, infatti, "abbiamo realizzato un libro che contiene tutti i mieli italiani con l’obiettivo di promuovere la qualità ma anche la diversità dei nostri mieli, e lo abbiamo presentato a Venezia in occasione di una manifestazione che metteva in vetrina le eccellenze nazionali".

Per raccontare i nostri mieli all’Europa la scelta dell’Osservatorio è stata di abbinare i mieli italiani alla grande cucina. "Abbiamo messo a disposizione di venti chef stellati italiani altrettanti mieli e dar loro la possibilità di realizzare seguendo la loro straordinaria arte una ricetta per regione". Le ricette, poi, sono state raccolte in un volume, Mieli Italiani tra le Stelle, che a Venezia è approdato in quattro lingue.

Oltre all’italiano, lo spagnolo, il francese e l’inglese. "Averlo tradotto in diverse lingue ci ha consentito di aprire una nuova strada. Il nostro libro, infatti, verrà consegnato a 500 strutture alberghiere a 5 stelle presenti in tutta Europa e anche oltre confine. Saremo, infatti, anche in tutta la Scandinavia e in Inghilterra", rivela Naldi. Il libro, tiene a precisare Naldi, "è stato realizzato grazie al contributo del Ministero, e non sarà dunque in vendita, ma sarà comunque fruibile da tutti. Sul sito dell’Osservatorio, infatti, è già presente la versione on line gratuitamente sfogliabile, mentre sul canale youtube sempre dell’Osservatorio inquadrando il qr-code sarà possibile seguire le video ricette dei venti piatti al miele realizzati dagli chef stellati italiani". Un passo importante lo sbarco del miele italiano in Europa, indispensabile anche per fronteggiare l’onda dei mieli che arrivano dall’est. "È necessario raggiungere nicchie di mercato fuori Italia, valorizzando qualità e diversità dei nostri mieli", è la chiosa finale di Naldi.

Claudio Bolognesi