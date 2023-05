L’Ottica Ferlini guarda lontano Il negozio sulla via Emilia festeggia un secolo di attività

di Claudia Eleonora Traversa

L’Ottica Ferlini domani festeggia i cento anni di attività. Un compleanno veramente speciale per il negozio in centro. Dalle 16 alle 19.30 in via Emilia 191 spazio alle celebrazioni di un’attività che ha segnato il settore a Imola. Sarà un’ottima occasione per ripercorrere insieme questo lungo secolo costellato di numerosi eventi.

"Il negozio fu aperto da mio nonno nel 1923 – ricorda Elena Gardi – Successivamente cominciarono a lavorarci anche mia zia Adelaide Ferlini e mia madre. Inizialmente ci si occupava di fotografia e una decina di dipendenti aiutavano nel ritocco delle foto in laboratorio. Non sono mancati nel corso degli anni anche aneddoti curiosi: ci fu un cliente che, vedendo appesa in bacheca la foto di una ragazza, se ne innamorò, chiese di lei ed infine la sposò".

"Successivamente mio nonno, mia madre e mia zia presero il diploma di ottici, facendo sì che l’attività assumesse a tutti gli effetti la forma che tutt’oggi ha", continua Elena Gardi.

Un secolo non certo privo di avvenimenti, alcuni molto traumatici, che però grazie alla passione per il mestiere l’attività è riuscita a superare. "Non è sempre stato facile: ci sono stati anche molti momenti critici, tra cui la Seconda Guerra mondiale ma grazie alla passione per il mestiere abbiamo saputo resistere – sottolinea Gardi – Per questo abbiamo tanto orgoglio e soddisfazione in famiglia, visto anche il delicato momento che ad oggi sta attraversando il mondo del lavoro. Senza la passione non si arriva lontano; inoltre non è così scontato riuscire a tramandare di generazione in generazione una professione. Il nostro è un mestiere particolare che porti avanti solo se hai passione per il cliente e per il servizio".

"Con l’avvento delle catene in franchising e gli altri negozi di ottica – aggiunge – è stato inevitabile aver perso una fetta di clienti. È chi ci è rimasto fedele nel tempo a darci molta soddisfazione, poiché ha creduto nella professionalità che, pur costando, ti ricambia con un’assistenza ed una disponibilità costanti. La nostra più grande gratificazione è soddisfare le varie richieste dei nostri clienti proponendo sempre prodotti nuovi ed all’avanguardia. Oggi, vista la critica situazione idrogeologica cui stiamo assistendo, è sicuramente una fortuna trovarsi a Imola piuttosto che in qualche paese limitrofo, rischiando di perdere un’intera attività – riflette Gardi – Inoltre, credo che anche da un punto di vista concorrenziale le attività in realtà dalle dimensioni più contenute siano più facili da gestire. Tuttavia ho colleghi in città più grandi che sono comunque riusciti a mantenersi saldi nonostante lì la concorrenza sia ben più presente e radicata".

Un mestiere in cui l’aggiornamento costante in materia di prodotti e strumentazioni è indispensabile e che sfocia in competenze sempre più avanzate messe a disposizione del cliente: "Così come in tutti i campi, anche nel nostro la competenza è fondamentale – conclude Elena Gardi –. Ho grande stima di altri colleghi titolari di attività in proprio con i quali ci scambiamo consigli e condividiamo esperienze arricchendoci vicendevolmente. Lo scambio tra colleghi è importantissimo".