Lupo uccide una pecora in via Suore

Pecora uccisa da un lupo in via Suore a Imola. Il proprietario ha sentito il rumore ed è uscito a vedere cosa accadeva: ha visto l’animale che si allontanava dopo aver ucciso uno dei suoi ovini. Una pecora anziana alla quale era particolarmente affezionato. Il fatto è avvenuto non lontano dalle case, a poche centinaia di metri. Via Suore è tra il parco Tozzoni e la Pedagna.

Negli scorsi mesi un lupo era stato avvistato – e ripreso in video – anche a Linaro, una presenza nota da tempo dai residenti. Negli scorsi mesi gli esperti, sentiti dal ‘Carlino’ hanno ribadito la non pericolosità per l’uomo del lupo – la cui presenza non è, in base ai dati, in aumento – e allo stesso tempo la necessità di prudenza e di custodire gli animali da allevamento in modo sicuro, possibilmente con cani da guardia come i maremmani.