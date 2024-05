Madonna del Piratello. Una settimana di eventi tra messe, rosari e riti. Apre il cardinale Gambetti

Imola riabbraccia la Madonna del Piratello. La processione di ingresso dell’Immagine venerata dai fedeli, che torna in città questa domenica, sarà presieduta dal cardinale imolese Mauro Gambetti.

"Carissimi, anche questo anno le solenni rogazioni in onore della Beata vergine del Piratello accadono in un momento importante della nostra vita – sottolinea il vescovo Giovanni Mosciatti nel suo messaggio –. Nel latino rogare vuol dire pregare, chiedere aiuto, protezione, liberazione dal male. Ne abbiamo proprio bisogno in questo tempo così drammatico".

Il programma di domenica 5 prevede, alle 18, l’arrivo dell’Immagine della Madonna all’ospedale Santa Maria della Scaletta. Poi il trasferimento e alle 20 l’arrivo alla chiesa di Croce Coperta. Alle 20.45, dopo il rosario, la processione fino alla basilica cattedrale di San Cassiano con saluto del vescovo Mosciatti.

Di seguito il programma della settimana delle rogazioni.

Lunedì giornata presbiterale. Messe alle 6.30, 8, 9, 10; rosario alle 17.30; messa alle 18. Alle 20.15 uscita dell’Immagine e arrivo alla chiesa di Croce in Campo. Alle 20.30 processione.

Martedì messe alle 6.30, 8, 9; alle 10 messa presieduta dal vescovo Mosciatti. Alle 17.30 rosario e alle 18 messa. Alle 20 uscita dell’Immagine e alle 20.10 sosta davanti alla lapide che ricorda la visita di San Giovanni Paolo II, poi si prosegue fino a piazzale Romagna. Alle 20.30 processione con arrivo alla chiesa di San Giovanni Nuovo.

Mercoledì messe alle 6.30, 8. Alle 9 uscita dell’Immagine per raggiungere il liceo Rambaldi, il complesso delle scuole Carducci, la chiesa di Santo Stefano e l’istituto di Santa Caterina. Alle 17.30 rosario, alle 18 messa. Alle 20 uscita dell’Immagine e arrivo alla chiesa di San Giovanni Vecchio. Alle 20.30 processione.

Giovedì giornata dei giovani. Messe 6.30, 8, 9 e 10. Alle 17.30 rosario e alle 18 messa. Alle 20 uscita dell’Immagine e alle 20.15 arrivo nella chiesa di San Pio. Inaugurazione della piazza a papa Pio VII. Alle 20.45 celebrazione mariana con i giovani e rito di ammissione tra i candidati al diaconato e presbiterato di Stefano Bucchi.

Venerdì giornata penitenziale, invito al digiuno. Messe 6.30, 8, 9 e 10. Alle 15.30 rosario e alle 16 messa per ammalati e anziani. Alle 18.15 uscita dell’Immagine e arrivo alle 18.30 alla chiesa di Pontesanto. Alle 19.45 partenza dell’Immagine e alle 20 arrivo al centro sociale di Zolino: processione per le vie del quartiere e arrivo alla chiesa di San Giovanni Evangelista.

Sabato giornata della famiglia. Messe 6.30, 8, 9 e 10. Alle 16 fiorita dei bambini e dei ragazzi. Alle 17.30 rosario, alle 18 messa prefestiva. Alle 20.30 preghiera ecumenica per la pace.

Domenica solennità dell’ascensione del Signore. Messe 7, 9, 11 e 17. Alle 17.45 processione fino alla chiesa di Croce Coperta. Da lì, alle 19, l’Immagine farà rientro al santuario del Piratello.