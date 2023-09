Maltrattamenti all’ex moglie, 34enne finisce in manette Un uomo di 34 anni, originario di Messina, è stato arrestato nei giorni scorsi a Imola per maltrattamenti nei confronti della sua ex moglie. I carabinieri hanno eseguito l'ordine di carcerazione e l'uomo sconterà 4 anni nella prigione della Dozza.