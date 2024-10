Manutenzione e velocità: "Troppe buche in strada"

"Così si lavano la coscienza, visto che ultimamente sono capitati incidenti e uscite di strada". Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Simone Carapia, contesta la decisione di Comune e Area Blu di introdurre in via Suore, nella prima zona collinare della città, il "limite assurdo dei 30 km/h" per "sollevare il gestore della strada dalla responsabilità per danni alle auto provocate dalle buche, che a loro volta causano anche gli incidenti".

In questo modo, secondo la ricostruzione dell’esponente di opposizione, il municipio e la sua società in house "possono affermare che legalmente è colpa del conducente che ha superato il limite di velocità". Un atteggiamento che appunto non piace a Carapia. "È inutile raccontare che si asfaltano le strade in città e poi, come in via Suore, ci sono strade rattoppate che fanno letteralmente schifo e si mettono dalla sera alla mattina i cartelli con il limite dei 30 km/h in una sorta di scaricabarile sulla responsabilità", protesta il consigliere comunale di FdI, che rappresenta i meloniani anche al Circondario (dove è capogruppo) e in Città metropolitana.

"Oltretutto la strada è parecchio trafficata, tra chi va in bicicletta e fa footing – riferisce sempre Carapia –. Ma sicuramente questa tipologia di fruitori difficilmente supererà i limiti di una via in salita. Però intanto così non si sistemano le strade e i residenti e gli utenti della via continuano a percorrere questa via stretta, angusta e piena di rattoppi che creano piccoli dossi e crepe veri e propri pericoli per la viabilità".

Alla base del provvedimento che ha portato all’introduzione in quella zona del limite dei 30 Km/h ci sarebbero, come si diceva all’inizio, uscite di strada e incidenti. "E allora quatti quatti Area Blu e Comune, novelli Ponzio Pilato, hanno fatto apparire il cartello", è la lettura dell’esponente di FdI, che da tempo chiede un cambio di passo all’amministrazione in materia di manutenzione stradale.

"Mi auguro che al più presto vengano fatti interventi urgenti anche su questa via perché non si possono affrontare così le problematiche, schivandole con escamotage e furbizia – conclude Carapia –. E soprattutto non ci sono cittadini e fruitori di serie B, visto che tutti pagano le tasse e hanno avuto la concessione dall’ente per vivere lì e avere adeguati servizi".