Marketing turistico, premiata Audere Consulting

La società di consulenza imolese Audere Consulting, fondata da Emanuele Mirri, ha ricevuto il premio Hospitality Marketing Experts of the Year 2023 - Italia. Questo riconoscimento suggella il contributo delle imprese nel settore del marketing turistico e alberghiero.Audere Consulting supporta hotel e strutture ricettive impegnate ad aumentare il tasso di occupazione attraverso un incremento delle prenotazioni dirette. In un’epoca in cui le piattaforme di prenotazione online hanno quasi eliminato la possibilità di connessione diretta tra gli hotel e i loro ospiti, la società imolese si pone dunque come un ponte per avvicinare le due parti. "Attraverso un approccio che parte dall’analisi del brand fino alla definizione delle strategie di comunicazione, Audere Consulting elabora soluzioni mirate a catturare l’attenzione dei potenziali clienti", sottolineano dall’azienda imolese, rimarcando come negli anni la società abbia guadagnato una "solida reputazione nel mercato, riconoscendo e rispondendo alle esigenze degli hotel per garantirne il successo". Forte di un "tasso di soddisfazione clienti pari al 99,7%", la società vuole confermarsi un "punto di riferimento in Europa per la creazione di relazioni significative tra gli hotel e i loro ospiti".