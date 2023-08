Maxi-furto all’outlet Blitz dei ladri nei negozi Uno preso, due scappano

Rapinano l’outlet di Castel Guelfo, ma vengono sorpresi dai vigilantes. Due giovani scappano, uno viene fermato e arrestato. A finire in manette per tentata rapina e resistenza un argentino 21enne con una lunga lista di precedenti penali di vario genere. I fatti sono avvenuti due giorni fa, nel pomeriggio.

Il 21enne era in giro per l’outlet con due coetanei, ad ora ignoti. A un certo punto, dopo che il trio aveva fatto avanti e indietro da vari negozi, alcuni commessi si sono accorti che mancava della merce. Contestualmente alcuni vigilantes, un 50enne di Medicina e un 53enne di Borgo Tossignano, si sono accorti che i tre giovanissimi stavano uscendo velocemente da un negozio con fare furtivo e con molte buste in mano. Le guardie si sono avvicinate ai tre. Ancora prima che potessero chiedere contezza della provenienza di quei sacchetti (fra cui alcuni di Ralph Lauren), i tre ladri hanno subito provato a fuggire. Due di loro si sono precipitati in un’auto che avevano parcheggiato poco distante, una Fiat Bravo grigia. Poi, dopo aver tentato di investire uno dei due vigilantes, si sono dileguati nell’area commerciale limitrofa. Intanto l’argentino 21enne, che aveva con sé alcuni sacchetti di merce trafugata da Calvin Klein per circa 1.500 euro, era stato fermato dall’altra guardia. Il giovane, però, ha iniziato a prendere a calci, schiaffi e pugni il 53enne che lo aveva fermato e un 50enne vigilante accorso in aiuto del collega.

Poco dopo, avvisate dai commessi dell’outlet, sono arrivate due pattuglie della Tenenza di Medicina. I carabinieri hanno arrestato il 21enne per tentata rapina e resistenza. Sul posto, poi, anche il 118 che ha soccorso le guardie (prognosi di 5 e 7 giorni per alcune contusioni). La merce è stata recuperata solo in parte: si tratta di quella che aveva con sè il 21enne fermato. Tutti gli altri sacchetti sono stati portati via dai due che sono riusciti a fuggire.

Zoe Pederzini