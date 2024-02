Maxi-sequestro di sigarette, disposta la chiusura di due bar

La Guardia di finanza ha sequestrato in due bar della città 23 chili di sigarette, tabacco trinciato e stick di tabacco, oltre a 7mila cartine e filtri per sigarette, che venivano venduti tutti senza licenza. L’intervento è scaturito da una segnalazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Si è proceduto all’immediato sequestro penale (per condotte punite con l’arresto fino a un anno e sanzioni da 5mila a 10mola euro, oltre alla denuncia del titolare dell’attività). L’Agenzia delle dogane avvierà il procedimento di chiusura dell’esercizio commerciale, per un periodo non inferiore a cinque giorni. Nel corso di un’altra operazione, è stata poi scoperta un’ulteriore attività di vendita, sempre senza autorizzazione, di sigarette: erano nascoste sotto al bancone di un bar, gestito da commercianti di nazionalità cinese. Di fronte all’improvvisa agitazione da parte di uno dei soci, sono scattati altri controlli che hanno recuperato 0,25 grammi di hashish e 3,66 grammi di marijuana, costati una segnalazione per uso personale di sostanze stupefacenti.