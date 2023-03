Mille curve di mototurismo Sull’Appennino da Imola a Modena

Non una gara di velocità, bensì un appuntamento di "mototurismo" alla scoperta del territorio. Venerdì 24 e sabato 25 parte da Imola, per arrivare fino a Modena, la manifestazione dal titolo ‘Mille curve’. L’evento, che rientra nel calendario nazionale della Federazione italiana motociclismo, porterà i centauri sull’Appennino con percorsi liberi che possono essere interpretati per andare alla scoperta di punti normalmente vengono poco frequentate turisti e amanti delle due ruote.

Oltre 250 gli iscritti, con il tutto esaurito arrivato ormai settimane fa. Per la prima volta ci sono la partecipazione ufficiale di sponsor team da parte di case motociclistiche quale Royal Enfield, Triumph e Benelli. Il territorio sarà, come detto, il vero protagonista: la classifica di merito finale vedrà in testa il motociclista che avrà percorso il maggior numero di curve. I tornanti vengono contati in base a punti convenzionati che una volta raggiunti segnano il punteggio-curva al centauro.

"La manifestazione, pur essendo solo al suo terzo anno di realizzazione, sta diventando un punto di riferimento per i territori che vogliono valorizzare le aree che si stanno spopolando per mancanza di opportunità economiche e sociali – spiegano gli organizzatori –. ‘Mille curve’ porta in quelle zone centinaia di motociclisti che nell’occasione della run scoprono parti dell’Italia oramai allo stato di abbandono e ci ritornano dopo con più calma con amici per rivivere l’emozione che hanno provato nell’attraversare quelle aree semi desolate".

Imola farà da punto di partenza all’evento. Il venerdì sera, dopo una cena di benvenuto alla presenza delle autorità locali e l’immancabile riunione pre-evento, i piloti dormiranno infatti negli hotel della città. Il sabato mattina sarà invece il momento del via libera alla manifestazione, con semaforo verde dall’Autodromo. L’arrivo a Modena previsto tra le 18 e le 19.

"L’obiettivo è quello di coinvolgere tutte le tipologie di motociclisti, che avranno la possibilità di condividere questa esperienza in solitaria o insieme ad amici, compagnie, ma soprattutto offrire un’alternativa al classico motoraduno per tutte le persone che condividono la stessa passione: stare in moto – spiegano ancora gli organizzatori –. Pertanto la 1000curve Imola-Modena 2023 è un’esperienza aperta a tutti, dove non vince chi va più forte ma chi pianifica e gestisce al meglio le proprie scelte: saranno dunque la strategia e la capacità di navigazione a determinare il miglior runner, ma l’elemento fondamentale di questo evento sarà senza dubbio il territorio e la sua valorizzazione".