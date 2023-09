Ministero dell’Interno in campo, altri 5,5 milioni per i Comuni

Boccata di ossigeno per le amministrazioni dell’Imolese alle prese con la conta dei danni post-alluvione di maggio. Arrivano altri 5,5 milioni per il circondario (su 76,5 milioni di euro stanziati per 89 Comuni tra Emilia-Romagna e Marche) inseriti in una allegato al decreto legge 612023 convertito in legge lo scorso 31 luglio. I fondi sono stati stanziati dal ministero dell’Interno, autorizzato dalla norma a erogare in un’unica soluzione le risorse del Fondo di solidarietà comunale.

Nel dettaglio, per quanto riguarda appunto il circondario, a Imola andranno oltre 3,5 milioni; a Castel San Pietro Terme 662.133 euro; a Medicina 705.426 euro. Fondi anche per la Vallata del Santerno martoriata dalle frane: a Casalfiumanese 172mila euro; a Borgo Tossignano 188mila; a Fontanelice 103mila; a Castel del Rio 49.700 euro. Completano la lista del circondario le risorse stanziate per Dozza (192mila euro), Mordano (182mila euro) e Castel Guelfo (162mila euro). "Il trasferimento in una sola tranche in luogo delle due previste per l’anno 2023, consentirà agli enti territoriali colpiti dall’alluvione di fronteggiare le improvvise spese connesse agli eventi alluvionali – spiega il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro, delegata al Dipartimento per gli affari interni e territoriali –. Credo sia un importante e doveroso segnale di attenzione e vicinanza del Viminale nei confronti dei comuni colpiti dall’emergenza".

Nei giorni scorsi, il commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo aveva stanziato invece 289 milioni per il rimborso dei lavori effettuati in somma urgenza dopo l’alluvione. In quell’elenco, figuravano anche i quasi 500 interventi compiuti tra Imola e circondario. "Ancora una volta arriva una conferma che il Governo sta lavorando e fornendo risorse sull’alluvione, smentendo le polemiche pretestuose e speculative della sinistra – sottolinea il senatore Marco Lisei (FdI) –. Uno strumento utile ai Comuni per snellire ed accelerare stanziamenti e risorse. Anche le parole di ieri del Commissario Figliuolo danno fiducia e confermano che, nonostante le polemiche e le difficoltà che pone l’opera della Regione, stiamo superando gli ostacoli per far arrivare presto soldi ed interventi. Sicuramente in tempi ridotti rispetto a quanto avvenuto durante il governo della sinistra.