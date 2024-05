Molteno troppo forte, la Pallamano Romagna perde e resta in serie A Silver

MOLTENO

33

PALLAMANO ROMAGNA

21

MOLTENO: Randes 1, Donadello, Garroni 1, Bonanomi 8, S. Colombo, St. Riva, L. Colombo 4, Cuzzupè 2, Bernachea 5, Sa. Riva 1, De Angelis 2, Campestrini 4, Redaelli 4, Crippa 1, La Rocca, Galizia. All. Gagliardi.

PALLAMANO ROMAGNA: Maistrello, Mandelli, Bianconi 2, Lega, Satta, Albertini, Mazzanti 1, Ceroni, Lamarca 7, Ariotti, Tondini, Rotaru 6, Di Domenico 5, Zavagli, Ramondini, Bellini. All. Moriana.

Arbitri: Corioni e Zancanella.

Note: primo tempo 13-7.

MOLTENO (Lecco)

La Pallamano Romagna disputerà la serie A Silver anche nella prossima stagione. E’ ciò che ha espresso il verdetto del campo al termine del match contro Molteno che si è disputato in Lombardia ieri sera. Dopo aver perso in casa sabato scorso, gli arancioblù dovevano vincere per portare la serie dei quarti di finale dei playoff promozione a gara-3. Invece la formazione allenata da coach Miguel Moriana esce di scena e lo fa subendo un passivo di 12 lunghezze (33-21). Dopo i primi minuti equilibrati i padroni di casa prendono in mano le redini del gioco chiudendo il primo tempo sul + 6 (13-7). Nella ripresa gli ospiti risalgono fino al 18-16, ma è un fuoco di paglia perché i moltenesi prendono confidenza dilagando progressivamente. Il mattatore del match è Riccardo Bonanomi, autore di otto reti, e il solito Randes chiude la saracinesca; così per gli attaccanti romagnoli la situazione si fa complicata se si escludono capitan Alex Rotaru

e Martin Di Domenico che vanno in rete rispettivamente in sei e in cinque occasioni. Poco arriva dalla difesa. Nella fila dei lombardi da segnalare il rientro di bomber Thomas Bernachea, assente da tre partite, che si fa valere segnando cinque realizzazioni.

