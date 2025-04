Mostre, navette e show: attesa per il Wec

Non solo il Gran premio di Formula 1. Anche l’arrivo in città del Wec – World Endurance Championship sarà accompagnato da mostre tematiche dedicate alla storia del motorsport: ‘Gli angeli di Imola’, nell’androne del palazzo comunale, e un’esposizione a cura del team Gresini a Palazzo Sersanti.

Ma sono tantissimi gli appuntamenti (compresa la premiazione del trofeo Bandini) che animeranno l’intera settimana che culminerà con la gara iridata di domenica 20 aprile. Si parte giovedì 17 alle 16 con la presentazione dei piloti aperta al pubblico in piazza Matteotti, alla quale seguirà venerdì 18 alle 19 un’iniziativa a cura del Ferrari club di Imola al teatro comunale Stignani. Sabato 19 e domenica 20 spazio anche al mercato europeo al parco dell’Osservanza.

In Autodromo, dove c’è grande attesa per la novità ‘Dinner in the sky’ (ristorante sospeso a 50 metri di altezza) e per il ritorno della ruota panoramica (quest’anno gratuita per il pubblico del Wec), si inizia a fare sul serio venerdì 18 alle 20 con il concerto di Guè (accesso gratuito per i possessori del biglietto del venerdì o dell’abbonamento). A completare una fan zone mai così ricca anche simulatori di guida, musica e interviste con i piloti.

È notizia di ieri la conferma delle navette gratuite che sabato e domenica collegheranno il circuito con il centro storico lungo un percorso addobbato a festa per l’occasione tra totem, vetrine brandizzate, bandiere ed esposizione di un’auto in piazza Caduti per la Libertà.

Insomma la città vuole trasformarsi per l’occasione in un grande palcoscenico all’aperto, capace di unire sport, cultura, musica e passione.

I biglietti per la ‘6 Ore di Imola’, che si inserisce anche quest’anno nel calendario ufficiale della ‘Giornata nazionale del made in Italy’ promossa dal Governo in occasione del 15 aprile (data di nascita di Leonardo da Vinci), sono acquistabili su TicketOne. A disposizione nuovi biglietti con accesso esclusivo al paddock e alla pit walk. Gli spettatori che hanno già acquistato un biglietto posto unico avranno inoltre la possibilità di effettuare un upgrade: basterà inserire il codice fiscale del biglietto tramite il link ricevuto direttamente via email da TicketOne.

Per chi invece preferisce vivere l’evento da una prospettiva esclusiva, ci sono due speciali pacchetti hospitality: Endurance club (sulla pit lane) e, grazie alla nuova partnership con l’Autodromo, Rinascente (al quarto piano della torre in uno spazio allestito dai maestri del design firmata Rinascente e Kartell).