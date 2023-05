Musei, arriva il logo unico Un’estate ricca di eventi

Dieci appuntamenti per viaggiare nell’arte e nella storia, vivendo esperienze uniche e di grande suggestione alla luce del tramonto o nel pieno della notte circondati dalle candele. I musei imolesi, che hanno presentato ieri il loro nuovo marchio unitario, annunciano un ricco cartellone di eventi estivi dal 21 giugno al 10 settembre alla Rocca Sforzesca e a Palazzo Tozzoni. Protagonista del programma, dal titolo ‘Sere d’estate ai musei’, sarà l’affascinante torrione nord-est della Rocca Sforzesca. Qui oltre alla rassegna ‘Incontri al tramonto…’, con diversi appuntamenti con personaggi del mondo dell’arte e della cultura, si svolgeranno quattro imperdibili serate di ‘Concerti a mezzanotte’, durante i quali al fascino della musica classica si accompagnerà l’atmosfera d’incanto di un tappeto di candele e della città notturna vista dall’alto. "I musei civici si aprono ancora di più all’esterno proponendo numerose iniziative che mirano a interessare pubblici differenti – spiega Giacomo Gambi, assessore alla Cultura –. È un modo per avvicinare turisti e cittadini ai luoghi della cultura più rappresentativi e affascinanti della città, offrendo occasioni di visita, di esperienza e di scoperta".

Il calendario completo degli eventi, già online, sarà presto disponibile anche sul sito Internet Imolamusei.it, in fase di rinnovamento. Il comparto museale è infatti oggetto di un profondo restyling in queste settimane. Un nuovo corso la cui più importante novità è rappresentata dall’adozione di un’inedita denominazione: non più ‘Musei civici di Imola’, ma ‘Imola musei’.

Anche la mutata sensibilità visiva del pubblico orientata verso forme più semplici e immediate ha portato il servizio musei ad adottare una nuova identità per il San Domenico, la Rocca Sforzesca e Palazzo Tozzoni, incentrata sulla riconoscibilità di un logo unitario.

"La formula ‘Imola Musei’ è stata espressa graficamente in modo da restituire il carattere delle tre sedi museali grazie all’inserimento di tre simboli – commenta Diego Galizzi, direttore dei musei –. I merli a coda di rondine della Rocca Sforzesca, la fontana a forma quadrilobata di Palazzo Tozzoni e la fuga di archi che compongono i porticati dei chiostri e della loggia superiore del complesso di San Domenico. L’operazione non sarà solo un’etichetta: sarà soprattutto il generatore di un nuovo modo di vedere i nostri musei e il nostro lavoro come qualcosa di fresco, attraente e di qualità".